Oğuzhan dönüş için FIFA ve UEFA'nın yanıtını bekliyor

Devre arası transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın gitmemesi için özel olarak görüştüğü Oğuzhan Özyakup, sürpriz bir şekilde Feyenoord'a transfer olmuştu.

Hollanda ekibinde kiralık olarak bulunan milli futbolcu, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal edilmesi üzerine Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

UEFA VE FIFA'DAN İZİN BEKLİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Oğuzhan Özyakup ile iletişime geçen siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya, UEFA ve FIFA'dan gelecek karara göre hareket edeceğini ilettiği öğrenildi.

Kurumlardan izin çıkması halinde ise Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'daki takım antrenmanlarına dahil edecek.

Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, Özyakup ile maaş indirimi konusunda da görüşmeler yapmayı planlıyor.