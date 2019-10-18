Oğuzhan Özyakup: Funda Aksu'nun paylaşımı sahte

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile sevgili olan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ilişkisini etkileyecek bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü oyuncuyla Nisan ayında başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Özyakup'ın çapkınlıktan geri kalmadığı ileri sürüldü.

Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcunun önceki gün çapkınlıkta yakalandığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

"PHOTOSHOPLU SAHTE YAZIŞMA"

Pamuk'la 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajların ortaya çıkması üzerine konuyla ilgili Oğuzhan'dan açıklama geldi.

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyuran Özyakup, "Photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsüyle hakkımda yapılan haber asılsızdır. Konuyla ilgili haberi yapanlarla ilgili hukuki süreç avukatım tarafından başlatılmıştır. Saygılarımla" dedi.