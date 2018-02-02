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Oğuzhan Özyakup: Gol atmakta zorluk çekiyoruz

Oğuzhan Özyakup, Bursaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından gol yollarında yaşadıkları soruna dikkat çekti.

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Oğuzhan Özyakup: Gol atmakta zorluk çekiyoruz

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Oğuzhan Özyakup kısa bir değerlendirme yaptı.

Oğuzhan Özyakup, uzatma dakikalarında gelen golle aldıkları 1 puana sevinmediklerini söylerken, gol yollarında daha becerikli olmaları gerektiğini söyledi.

GOL ATMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ

Oğuzhan'ın maç sonu yaptığı açıklama şu şekilde:

"3 puan sadece bizi sevindirebilir. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Biz beraberlikle pek tatmin alamayız. Bursa'yı biz oyuna dahil ettik. Sonra biz alanı onlara verdik. Bursa'yı 5 dakikalık bölümde oyuna dahil ettik. Pozisyonlara giriyoruz ama golü de bulmamız gerekiyor, pozisyonlara giriyoruz atamıyoruz. Daha çok çalışmamız gerekiyor gol üzerine. Bu sezon gol atmakta zorluk çekiyoruz."

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