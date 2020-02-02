Oğuzhan Özyakup: Hollanda'da çok rahatladım

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, ilk maçın henüz 2. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hollanda kariyerine güzel bir başlangıç yapan milli futbolcu, uzun zaman sonra rahat ve mutlu olduğunu dile getirdi.

"FUTBOL OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Beşiktaş'ta yaşadığı baskıya gönderme yapan Oğuzhan, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olduğumdan beri çok rahatım. Tekrar ailemle ve özlediğim arkadaşlarımla birlikteyim. Tekrar idman yapmaktan zevk alıyorum ve tekrar futbol oynamak için istekliyim. Rahatlamış ve mutlu hissediyorum. Artık içim çok huzurlu" şeklinde konuştu.

Yeniden ailesiyle bir arada olduğunu ifade eden 27 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Yıllar sonra annemle ilk kez doğum gününde bir aradayım. 15 yaşımdan beri Hollanda'dan ayrıyım. 12 yıldır Türkiye'de yalnız yaşıyorum. Şimdi tekrar ailemle birlikte kahvaltı yapabilirim ve arkadaşlarımla maçlara gidebileceğim."

Öte yandan Feyenoord'un Emmen'e karşı 3-0 kazandığı karşılaşmada diğer goller Nicolai Jorgensen(64') ve Luis Sinisterra'dan(80') geldi.