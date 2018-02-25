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Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, mide rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisi öncesi kadrodan çıkarıldı.

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Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca'nın ardından Oğuzhan da Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

TALİSCA'NIN YERİNE OYNAYACAKTI

Kritik Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezalısı olan Talisca'nın yerine oynaması beklenen Oğuzhan Özyakup, maça kısa süre kala mide rahatsızlığı geçirdiği için forma giyemeyecek. 

Oğuzhan'ın kadrodan çıkarılmasıyla Tolgay Arslan'ın Talisca'nın pozisyonuna, Medel'in de Atiba'nın yanında orta sahada görev alması bekleniyor. 

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i; Fabri - Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano - Hutchinson, Medel - Quaresma, Tolgay, Babel - Love

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