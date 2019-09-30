Oğuzhan Özyakup, kayıpları oynamaya devam ediyor

Yaklaşık iki sezondur düşüş içinde olan Oğuzhan Özyakup, zorlu Trabzonspor deplasmanında ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş'ın ondan beklentileri büyüktü ancak Oğuzhan yine beklenen performansı sergileyemedi.

OĞUZHAN SAHADA YOK GİBİYDİ

Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı defansif anlamda kusursuza yakın bir direnç gösterdi. Bunun karşılığını da fazlasıyla aldılar. Oğuzhan da bu markajın arasında kaybolan isimlerdendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yaptığı hamleler de bir işe yaramadı. Siyah-Beyazlılar için kötü başlayan sezon aynı şekilde devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevini bırakma kararını açıklamasının ardından takım da kötü gidişini sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da önümüzdeki günlerde kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

NECİP YİNE DÖKÜLDÜ

Necip Uysal, Beşiktaş savunmasındaki eksikler nedeniyle dün de stoperde görev yaptı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında ofsaytı bozup Crivelli'nin gol atmasına neden olan 28 yaşındaki oyuncu, dün de şanssız bir maç çıkarttı. Sosa'nın uzaktan sert şutu, Necip'in kafasına çarpıp ağlarla buluştu. Necip Uysal, Sörloth'un 3. golünde ise yine ofsaytı bozan isim oldu.