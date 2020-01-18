Oğuzhan Özyakup: Kendimi yeniden göstereceğim

Beşiktaş'ın son yıllarda en çok tartışılan ismi Oğuzhan Özyakup eski günlerine döneceğini ifade etti.

Anadolu kulüplerinden birine kiralanması gündeme gelen milli futbolcu, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve kendisinden beklenen form grafiğini yakalayacağını dile getirdi.

BURADA KALMAK İSTİYORUM

Abdullah Avcı ile görüşen Oğuzhan, "Hocam ben bir yere gitmek istemiyorum. Kamp dönemi çok faydalı geçti. Eski Oğuzhan olacaksam burada olacağım. Başka şehirde kendime gelemem. İnşallah sezon sonu birlikte şampiyon olacağız" dedi.

Oğuzhan'a her defasında güvendiğini belirten deneyimli hoca, oyuncusunun bu sözlerinden memnun oldu ve yönetime Oğuzhan'ı kalması yönünde rapor verdi.

Harcama limitlerini de göz önünde bulunduran Avcı'nın, "Önceliğimiz forvet böglesi. Ben Oğuzhan'a güveniyorum. Şimdilik Giulherme transferini askıya alalım ve golcü transfer edelim" dediği öğrenildi.