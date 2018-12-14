Oğuzhan Özyakup Malmö maçında döküldü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda oyundan alınan Oğuzhan Özyakup taraftarlar tarafından protesto edildi.

MALMÖ MAÇINDA SINIFTA KALDI

Beşiktaş'ta son haftalarda sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan ve hem kamuoyu, hem de tribünler tarafından eleştiri alan Oğuzhan Özyakup, Malmö maçında da beklenen performansı sergileyemedi.

İSABETLİ ORTASI-ŞUTU-ARA PASI YOK

Opta verilerine göre Oğuzhan'ın 60 dakikalık performansı:

Şut: 0

Orta: 0

Şut Pası: 0

Ara Pası: 0

İkili Mücadele: 2/6