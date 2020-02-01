Oğuzhan Özyakup: Robin van Persie'den özür diledim

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Robin van Persie ile 5 Şubat 2017'de oynanan derbi sırası ve sonrasında aralarında geçen diyaloğa dair açıklama yaptı.

Feyenoord efsanesi olan Robin van Persie'nin Fenerbahçe formasıyla, Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin 72. dakikasında attığı golün ardından Oğuzhan Özyakup'un önünden kayarak geçmişti.

"ÇOK GENÇTİM VE HATA YAPTIM"

Bu olay sonrasında büyümüş ve Oğuzhan da basın yoluyla Van Persie'ye cevap vermişti. Konuyla ilgili görüşü sorulan Oğuzhan, "Bir süre sonra onu aradım ve özür diledim. Aramızda konuştuk. Çok gençtim ve hata yaptım. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bir derbiydi ve olaylar hızlı gelişti. Haddimi aştım." ifadelerini kullandı.

"VAN PERSİE BENİM İÇİN İNSAN OLARAK DA ÖRNEK BİRİYDİ"

Robin van Persie'nin kendisi için her zaman önemli biri olduğunu kaydeden Oğuzhan, "Arsenal'deyken benimle çok ilgilendi. Genç bir oyuncuydum ve tecrübelerinden faydalandım. Aynı pozisyonda oynamıyorduk ama bana çok yardım etti. Robin ve Bouchra, bana çok yardım etti. Robin benim için örnek biriydi. Sadece futbolcu olarak değil, aynı zamanda insan olarak da..." diyerek sözlerini sürdürdü.