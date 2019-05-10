Oğuzhan Özyakup yeni bir başlangıç yapacak

Son dönemlerde Beşiktaş'ta kaybolan isimler arasında olan Oğuzhan Özyakup, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Siyah-beyazlı takımın kaptanlarından olan Ozzie, özel hoca eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon ortaya koyacağı performansla herkes tarafından yeni transfer olarak görülmek isteyen 26 yaşındaki futbolcunun, eski saygınlığını geri kazanmak için önemi kararlar alacağı öğrenildi.

KAPTANLIĞI VE FORMAYI VERECEK

Taraftarın baskısını üzerinde hisseden ve bununla mücadele etmeye çalışırken çok yıpranan Oğuzhan, kaptanlığını Burak Yılmaz'a 10 numaralı formasını da Adem Ljajic'e vererek, yükünü hafifletip yeni bir başlangıç yapacak.

"YENİDEN GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Mental olarak yeni başlangıca kendisini hazırlayan Oğuzhan'ın yakın çevresine, "Ben buraya geldiğimde 19 yaşında bir çocuktum. Çok çalıştım ve Beşiktaş'ın kaptanlığına yükseldim. Taraftarın gözdesi oldum. Her futbolcunun kötü dönemleri olabilir. Her zaman Beşiktaş formasına layık olmaya, bana bu sorumluluğu verenlere layık olmaya çalıştım. Benim Beşiktaş maceram böyle bitmeyecek. Yeniden güzel günler göreceğiz, şampiyonluklar yaşayacağız" dediği aktarıldı.