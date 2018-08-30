Oğuzhan Özyakup'tan taraftara mesaj

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer aldı. Temsilcimizin rakipleri L.Moskova, Porto ve Schalke 04'ün son durumlarını sizler için derledik.

Şampiyonlar Ligi'nde en kolay gruba düşen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın keyfi yerinde.

Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Sırp takım Partizan'ı, İstanbul'da 3-0 mağlup etti ve adını gruplara yazdırdı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.

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Galatasaray yıllık ücretlerde rahatladı

UEFA ile Finansal Fair-Play gerekçesiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sezon sattığı oyunculardan yaklaşık 75 milyon TL kazanç elde etti.