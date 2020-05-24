Oğuzhan Özyakup'un geleceği şekilleniyor

2012 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, son dönemlerde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, zaman zaman tribünler tarafından da protesto ediliyordu.

Bu durum nedeniyle; devre arası transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlarına karşın takımda kalmak istemeyen Özyakup, Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olmuştu.

SON KARAR BEŞİKTAŞ'IN

Koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'da liglerin sonlandırılmasıyla birlikte kiralık sözleşmesi de biten 27 yaşındaki futbolcu, böylece Beşiktaş'a dönmüş oldu.

Özyakup ile ilgili Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, bu konuda son kararın siyah-beyazlı kulüpte olduğunu belirtti.

''YENİDEN KİRALAMAMIZ ZOR''

Oğuzhan'ı yeniden kiralamalarının zor olduğunu da dile geitren Arnesen, ''Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, iyi bir insan. Beşiktaş karar verecek. Devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım. Bunlara bakacağız ve her şey belli olacak.'' ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Feyenoord formasıyla yalnızca 4 maçta görev alabilen Özyakup, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.