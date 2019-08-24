Oğuzhan: Taraftarlarla gerginlik yaşadık

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup, şu sözleri sarf etti:

TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞADIK

"Kazanmak ve oyunu düzeltmek önemliydi. Ligin daha ilk haftaları, inşallah daha iyi olacağız. Kampı çok iyi geçirdim. Geçen sene az forma şansı buldum, taraftarlarla gerginlik yaşadık, haklı ya da haksız, bunu tartışacak değilim. Bugün alkışlanmak mutlu etti."

SEVDİĞİM BİR TARZ

"Abdullah Hoca, geriden oyun kurmayı seviyor. Bu da benim sevdiğim bir tarz. Aslında her oyuncu bunu sever. Dört yıl sonra yeni bir hoca, yeni bir enerji. İnşallah ilerleyen haftalarda her şey daha iyi olacak."