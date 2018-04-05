Oğuzhan'ı Ada'da isteyen 2 takım var

Devre arası Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Everton, Beşiktaş'ın bir başka yıldızı Oğuzhan için de nabız yoklamıştı. Ancak genç futbolcunun İngiltere'den tek talibi Everton değil.

OĞUZHAN'IN TERCİHİ EVERTON

Daha önce Oğuzhan'ı araştıran West Ham, milli futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Kulübü, futbolcunun mukavelesinin 5 yıl uzatıldığını belirtse de henüz resmi bir açıklama yok. Oğuzhan'ın tercihinin ise Cenk Tosun'un oynadığı Everton olduğu öğrenildi.

Öte yandan Oğuzhan'ın gelecek sezon Cenk'le aynı takımda forma giyme ihtimalinin yüzde 50'den fazla olduğunu ifade etti. Oğuzhan Özyakup'un yüzde 30'lık payına sahip olan Arsenal kulübü de genç oyuncuyla ilgileniyordu. Ancak Oğuzhan'ın da daha önce kadrosunda yer aldığı ancak şans bulamadığı Arsenal'e gitmek yerine Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a transfer olmak istediği belirtildi.