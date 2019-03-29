Oğuzhan'ı isteyen 2 takım

Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde kazandığı 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımla yol ayrımında.

AJAX VE BRİGHTON İSTİYOR

Hollanda ekiplerinden AZ Alkmar'ın altyapısından yetişen Oğuzhan Özyakup'a bir başka Hollanda takımı olan Ajax talip oldu. Genç kadrosuyla başarılı işler çıkaran Ajax'ın milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Menajerlik hakları Hollandalı bir şirkette olan Oğuzhan'ı isteyen bir başka ekip ise Brighton Albion. İngilizlerin, Oğuzhan'ın menajerlik şirketine teklif götürdüğü aktarıldı.

Siyah-beyazlı ekiple 2022 yılına kadar anlaşması bulunan deneyimli orta saha oyuncusu forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Oğuzhan'ın Ajax ya da Brighton'dan birine imza atacağı ifade ediliyor.