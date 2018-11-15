1 Valbuena: Koeman adaletli Koeman'ın teknik direktör olmasıyla birlikte takım ruhunun geri geldiğini söyleyen Valbuena, Cocu ve A.Kocaman'a gönderme yaptı.

2 G.Saray-F.Bahçe kavgasına Uğur Dündar da katıldı Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum'un TFF'ye yaptığı Fatih Terim eleştirisiyle başlayan kavgaya Uğur Dündar da katıldı. Dündar, "Batum'un görüşü derneği de bağlar. Dikkatlı olunmalı" dedi.

3 Konyaspor Asbaşkanı: Aykut Kocaman'la görüşeceğiz Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, bugün Aykut Kocaman'la görüşeceklerini açıkladı. Bir süredir boşta olan tecrübeli teknik adamın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

4 Oğuzhan'ın kaptanlık pazubandı alınabilir Beşiktaş yönetimi, "Kendisini baskı altında hissediyor" diyerek kaptanlık pazubandının Oğuzhan'dan alınmasını talep etti. Son kararı Şenol Güneş verecek.

5 4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular Bu sezon beklentilerin altında kalan 4 büyüklerde disiplin sorunu da yaşanıyor. Şu ana kadar toplam 9 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

6 Koeman'ın maaşına zam yapıldı Fenerbahçe yönetimi, 175 bin euro kazanan Erwin Koeman'ın maaşını 475 bin euroya yükseltme kararı aldı. Hollandalı teknik adamın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.

7 Beşiktaş'ın Babel'e yaptığı teklif Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Babel'e 2.2 milyon euro önerdi. 3.3 milyon euro talep eden Hollandalı futbolcuyu G.Saray da istiyor.

8 Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi mağlup etti.

9 Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.