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Oğuzhan'ın kaptanlık pazubandı alınabilir

Beşiktaş yönetimi, "Kendisini baskı altında hissediyor" diyerek kaptanlık pazubandının Oğuzhan'dan alınmasını talep etti. Son kararı Şenol Güneş verecek.

Oğuzhan'ın kaptanlık pazubandı alınabilir
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Beşiktaş'ta son dönemin en çok eleştirilen ismi şüphesiz kaptan Oğuzhan Özyakup...

Son 1.5 yıldır eski performansını aratan yıldız futbolcudan kaptanlık pazubandı alınabilir.

Konuyla ilgili bir toplantı yapan siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun rahatlaması için başkasının kaptan olması gerektiği görüşünde birleşti.

KARARI ŞENOL GÜNEŞ VERECEK

Pazubandın Gökhan Gönül'e verileceği kulislerde konuşulurken, son kararı Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

Kaptanlığın alınmasının oyuncuyu moral olarak yıpratabileceğini de düşünen tecrübeli teknik adamın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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