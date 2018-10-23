Borçsuzluk kağıdını imzalamayan iki futbolcu

Beşiktaş'ın çifte vatandaşlığa sahip iki futbolcusu Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, siyah-beyazlı ekibi zora soktuğu öne sürüldü.

BORÇSUZLUK KAĞIDINI İMZALAMADILAR

​Milliyet'in haberine göre, maaşların Türk lirasına geçişi konusunda kulüple sıkıntıları bulunan futbolculardan Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup, UEFA'ya gönderilen "Borçsuzluk" kağıdına imza atmadılar.

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Siyah-beyazlı kulübün önerdiği 5.50'lik kuru kabul etmeyen futbcolardan Tolgay, bununla da yetinmedi ve TFF nezdinde ihtarname gönderdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ YALANLADI

Siyah-beyazlı ekip basında çıkan bu haberi resmi sitesinden bir açıklama ile yalanladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;

"Dün; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımız hakkında bazı televizyon programlarında ödemeler ve sözleşmelerle ilgili yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı açıklamamızın ardından, bugün, gazetelerde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ilgili iddialara yer verilmiştir.



Bu iddiaların doğru olmadığını tekrar eder, taraftarlarımızın Lig ve Avrupa'daki önemli maçlarımız öncesinde basın yayın organlarında yer alan bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla"



Beşiktaş JK

