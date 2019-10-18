Stefan Okaka'nın adı geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş ile anılmış fakat transfer sezonunun sonu itibariyle oyuncu, İtalyan ekibi Udinese'ye katılmıştı.

Udinese'ye transfer olurken, bonservis bedeli açıklanmayan oyuncudan transfer dönemi ve Beşiktaş ile ilgili bir itiraf geldi.

"BEŞİKTAŞ'A NEREDEYSE EVET DEMİŞTİM"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Okaka, "Beşiktaş'a neredeyse evet demiştim. Teklif ettikleri sözleşme güzeldi. İtalya'da oynayacağım tek takım Udinese'ydi ve son gün buraya döndüm. Beni karşılamaları çok hoşuma gitti. Bana sevgi gösterdiler. Bu sevginin karşılığını verdiğimi düşünüyorum. Kariyerimi sonlardırmak için hala zamanım var. Burada bir sembol olmak istiyorum. Bu şehir ve kulüpte oynamak bir gururdur" dedi.

Stefan Okaka, bu sezon Udinese formasıyla ligde 4 maçta 1 kez fileleri sarstı.