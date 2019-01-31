Okan Buruk: 5 futbolcumuza transfer için izni verdik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz." dedi.

Okan Buruk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci yarıya iki galibiyetle moralli başladıklarını belirtti.

İkinci yarı alt sıralardaki takımların takviyeler yaptığına değinen Buruk, "Herkes güçlendi. İkinci yarı çok daha zor geçecek. Her takımın güçlendiğini görüyor ve ligin daha da zorlaşacağını biliyoruz. Buna göre kendimizi hazır hale getirme gayretindeyiz." diye konuştu.

Okan Buruk, şöyle devam etti: "Erzurum deplasmanı zor ve rakibin iç sahada kazanma isteği olacak. Önemli bir taraftar desteğini arkasına alan bir ekip. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Her iki takımın da kazanmaya çok ihtiyacı var. Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ikinci yarıda ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da artmış oldu."

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