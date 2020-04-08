Okan Buruk: Arda takımdan Galatasaray için ayrıldı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına değinen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, en önemli olanın bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak olduğunu söyledi.

Buruk, ''Değişik bir süreç içindeyiz. En önemlisi sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilmek. Kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef hala bunun bilincinde olmayan insanlar var. Bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Hayatta bazı şeylere belki de boşu boşuna üzülüyoruz. Bu süreçte biz de ailemizle vakit geçiriyoruz çoğunlukla. Oğlumla birlikte konsol oyunları oynuyoruz, ayak tenisi oynuyoruz, kitap okuyoruz'' ifadelerini kullandı.

''ARDA, GALATASARAY İÇİN AYRILDI''

Arda Turan'ın Başakşehir'den ayrılma süreciyle ilgili de konuşan başarılı teknik adam, ayrılık sebebinin Galatasaray olduğunu belirtti.

Buruk, “Arda Turan’ın boşta kalması kendi kararıydı. Kendi istediği şeyler vardı. Özellikle Galatasaray ile görüşmeleri oldu. Gönlünde Galatasaray vardı. Nasip olmadı. Ama şu an kendisini çok hazır tutuyor. Yeni sezonda tekrar çok sevdiği futbola döneceğini düşünüyorum. Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan. Kendisine de çok değer veriyorum. Umarım kendisi de futbola en güçlü şekilde dönecektir'' dedi.