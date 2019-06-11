Okan Buruk, Başakşehir'e imza attı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza atması sonrası Okan Buruk'la anlaştı.

Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, ligdeki iddialarının süreceğini ve önemli futbolcularını satmayacaklarını dile getirdi.

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK OLACAK

Okan Buruk'a inandıklarını söyleyen Gümüşdağ şöyle konuştu: "6. yılımızdayız, 6. yılımızda kulüpte olan değişiklikler var ancak değişmeyen şey istikrarımız. Bugün, teknik direktörümüz Okan Buruk, en büyük değişikliğimiz. Okan Hoca 6 yıldır teknik direktörlük yapıyor ve grafiğini hep yukarı çekti. İnanıyoruz, güveniyoruz başarılı olacak. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu sağlayacak."





3 futbolcuyla yolların ayrılacağını ifade eden Gümüşdağ, "Başakşehir'den birçok futbolcunun transfer olacağı haberleri var medyada. Bunların yüzde 90'ı doğru değil. Sözleşmesi biten futbolcular dışında kimseyi vermek istemiyoruz. Adebayor, Bajic, Serdar Taşçı gibi oyuncularla ise devam etme gibi bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

Başakşehir ile sözleşme imzalamasından dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Okan Buruk ise, "Beni bu göreve layık gördükleri için Başkanıma, yönetimime teşekkür ediyorum. Hedefler büyük. Süper Lig'de 6-7 yıldır yürüyorum ama tesisleşmesi ve kurumsallığı ile örnek olan bir kulüpte çalışmak çok güzel. Kaliteli oyuncularla yeni hedeflerimize ulaşmayı deneyeceğiz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok önemli ve değerli" dedi.