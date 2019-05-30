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Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirme kararı aldı. Ç.Rizespor ise İsmail Kartal'ın peşinde.

| Haber Merkezi
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor
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Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından hoca arayışı içine giren Beşiktaş, Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı ile anlaştı.

55 yaşındaki teknik direktörle 3 yıllığına anlaşan siyah-beyazlılar, böylece Başakşehir ve Ç.Rizespor'un da hoca değiştirmesine neden oldu.

BAŞAKŞEHİR OKAN'I, RİZE KARTAL'I GETİRİYOR

Okan Buruk'u takımın başına getirmeyi planlayan turuncu-lacivertli takımın genç teknik adamı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Buruk'u Başakşehir'e yollayan Ç.Rizespor ise İsmail Kartal'ın peşinde.

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