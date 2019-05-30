Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından hoca arayışı içine giren Beşiktaş, Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı ile anlaştı.
55 yaşındaki teknik direktörle 3 yıllığına anlaşan siyah-beyazlılar, böylece Başakşehir ve Ç.Rizespor'un da hoca değiştirmesine neden oldu.
BAŞAKŞEHİR OKAN'I, RİZE KARTAL'I GETİRİYOR
Okan Buruk'u takımın başına getirmeyi planlayan turuncu-lacivertli takımın genç teknik adamı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Buruk'u Başakşehir'e yollayan Ç.Rizespor ise İsmail Kartal'ın peşinde.