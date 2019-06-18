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Okan Buruk futbolcularını bırakmıyor

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin istediği İrfan, Mahmut ve Mert'i takımda tutma kararı aldı.

Okan Buruk futbolcularını bırakmıyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, 3 futbolcunun transferi için Başakşehir'in kapısını çalmıştı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği üzerine İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un fiyatını soran sarı-lacivertliler, Okan Buruk'a takıldı.

ÜÇÜNÜ DE BIRAKMIYORUZ

Buruk'un imza töreninde şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Başkan Göksel Gümüşdağ, genç teknik adamdan gelen istek üzerine bu 3 futbolcuyu satmama kararı aldı.

Kanarya'nın şimdilik bu defteri kapattığı ancak ilerleyen günlerde fiyat artırarak bir kez daha turuncu-lacivertli takımın kapısını çalacağı öğrenildi.

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