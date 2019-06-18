1 Okan Buruk futbolcularını bırakmıyor Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin istediği İrfan, Mahmut ve Mert'i takımda tutma kararı aldı.

2 Quaresma: Benimle mutlu değillerse söylesinler Beşiktaş ile Quaresma arasındaki kriz derinleşiyor. Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla tatil dönüşü yaşananları anlatacağını ifade etti.

3 Ronaldo: Sigara içenleri sevmiyorum Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, yeni teknik direktörleri Sarri ile sigara konusunda ters düşeceğe benziyor.

4 Fatih Terim'in Benjamin Tetteh aşkı Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarı üzerine Sparta Praglı golcü Benjamin Tetteh'i transfer etmek için bir kez girişimlere başladı.

5 Fenerbahçe, FIFA'lık oluyor Valbuena ve Soldado'nun yanı sıra Fenerbahçe'den gönderilen Hollandalı teknik adam Cocu da alacakları ödenmediği için FIFA'ya gidiyor.

6 Fenerbahçe'de transferde son durum Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4 oyuncuyu kadrosuna katarken, Kolarov ve Fejsa'yla da anlaştı. Bu iki ismin kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.

7 Gaziantep, Sneijder'i istiyor Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, bonservisi elinde olan Sneijder'e teklif yaptı.

8 İtalya'dan Burak Yılmaz'a teklif İtalyan ekibi Lecce, Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

9 Anadolu Efes seride öne geçti Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.