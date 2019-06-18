Okan Buruk futbolcularını bırakmıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, 3 futbolcunun transferi için Başakşehir'in kapısını çalmıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği üzerine İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un fiyatını soran sarı-lacivertliler, Okan Buruk'a takıldı.
ÜÇÜNÜ DE BIRAKMIYORUZ
Buruk'un imza töreninde şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Başkan Göksel Gümüşdağ, genç teknik adamdan gelen istek üzerine bu 3 futbolcuyu satmama kararı aldı.
Kanarya'nın şimdilik bu defteri kapattığı ancak ilerleyen günlerde fiyat artırarak bir kez daha turuncu-lacivertli takımın kapısını çalacağı öğrenildi.