Okan Buruk: Galatasaray için ayağımı verdim

Galatasaray'la UEFA Kupası dahil birçok başarının altına imza atan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımda futbol oynadığı döneme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Hürriyet gazetesine röportaj veren Buruk, Galatasaray için büyük fedakârlık yaptığını ifade etti.

İşte Okan Buruk'un verdiği o röportaj,

"Ben Galatasaray’da çok büyük başarılar yaşadım. 2001’de gidene kadar, 6 şampiyonluk, 1 Süper Kupa, 1 Uefa Kupası, sayısını tam hatırlamıyorum en az 4-5 Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlık, TSYD...

Belki 15-20 tane kupa kazanmıştık. Ve biz bunu fedakarca yaptık. Ben Galatasaray için ayağımı verdim. Çok genç yaşta ayağım kırıldı. Ben futbolu da bırakabilirdim. Ayrıca ayağım kırıldığı zaman profesyonel bile değildim. Çok zor günler geçirdim. Ama tekrar futbola döndüm. Galatasaray bana çok büyük şeyler verdi. Ben 1985 yılında Galatasaray alt yapısında futbola başladım. 2001’e kadar oynadım. Maddi anlamda kulübümüzün geçirdiği çok kötü dönemlerimiz oldu. 90’ların sonunda özellikle!

Biz UEFA Kupasını kazandığımızda tam 6 ay maaş almamıştık. 2001’deki sezon içinde çok uzun süre maaş almadık. Ama her zaman her şeyi bir kenara bırakıp Galatasaray’ın başarısı için oynadık. Inter’e gitmeden önce de bende pubis vardı kasıklarımda. Normalde pubisten ötürü 6-8 ay oynamayan oyuncular var. Ben bütün sezonu iğne olarak geçirdim ve sahaya çıktım. Hep fedakarca bir şeyler yapmaya çalıştık. O transfer öncesinde de ben Galatasaray ile önce görüştüm. Bana o zamanki başkan ve yöneticilerimiz sunulan şartlar sonrasında, "Bizim şartlarımız bu. Bunları kabul ediyorsan kal. Böyle bir teklif varsa da istediğin yere gidebilirsin"ay dediler.





Ondan sonra ben ayrıldım. Hatta içeride Galatasaray Kulübünden uzun süredir almadığı maddi imkanlar vardı. Onları da hiç talep etmeden, hiçbir şey almadan gittim. Bu benim hayalim, idealimdi. Bu şansı bulmuşken değerlendirmek istedim. Yeni bir hedef çizmem gerekiyordu. Türkiye’de kalsam belki 31-32 yaşında futbolu bırakacaktım."