Okan Buruk: Galatasaray ve Tudor'dan özür diliyorum

Süper Lig'de 2 farklı öne geçtiği maçta Galatasaray'a deplasmanda 4-2 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından rakip teknik adam Igor Tudor'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi.

ÖZÜR DİLİYORUM

"Vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde olmasından utanç duyuyorum" açıklamasıyla tartışma yaratan Buruk, "Haklı olduğum bir olayda, sinir sistemimin bozulduğu ortamda yaptığım açıklamalar için Galatasaray Kulübü, camiası ve hocasından özür diliyorum" dedi.

Buruk, "Herkesin hemfikir olduğu haksız bir kırmızı kartla 50 dakika 10 kişi oynadık. Galatasaray hocası tarafından devamlı taciz edilmeme rağmen sadece, 'Türk futbolu böyle kalkınamaz' cümlesini söylediğim için ben de tribüne yollandım. Maç sonunu nasıl bir ruh hali ile bitirdiğimi tahmin edemezsiniz. Bu şartlarda maç sonu yaptığım açıklamalar şansız açıklamalardır" diye konuştu.