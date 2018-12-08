Okan Buruk: Galatasaray'ı rahat yenebilirdik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk "Galatasaray'ı çok rahat yenebilirdik. Verilmeyen net bir gol var" dedi.

3. GOLÜ RAHAT BULABİLİRDİK

Buruk "Oyundan memnunum. İlk yarının büyük bir bölümünde doğru çıkışlar yaptık. İlk yarı pozisyon vermeden 1-0 geriye düştük. İlk yarı bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm kötü oynadık. 2-1'den sonra oyuna asıldık. Oyun içindeki oyuncuların performansıyla 2-2'yi bulduk. Golden sonra üçüncü golü atabilirdik. Galatasaray'ı çok rahat yenebilirdik. Verilmeyen net bir gol var. Oyunun son bölümünü çok iyi oynadık. Oyunu bırakmayan, geri döndüren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Galatasaraylı oyuncuları da tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir puan oldu" şeklinde konuştu.

ÖZGÜVENE İHTİYACIMIZ VAR

Okan Buruk sözlerini şöyle bitirdi: "Özgüvene ihtiyacımız var. Kazanarak yapabilirdik. 2-0'dan 2-2'ye getirmemiz de önemli. Buraya gelen taraftarımıza dteşekkür ediyorum. Haftaya oyunculardan çok daha iyi bir performans bekliyorum. Taraftarlarımızı stada bekliyorum. Özgüven kazandık. Şanssızlığımız sürüyor. Yediğimiz golde bile oyuncumuzun ayağına çarpıp rakibin önüne düşüyor."