Okan Buruk: Hücum hattını mutlaka güçlendireceğiz

Öncelikli hedeflerinin devre arasında iyi bir golcü almak olduğunu vurgulayan Buruk, "Hücum hattını mutlaka güçlendireceğiz. Bu sezon takımımızdaki golcüler bekleneni veremedi. Mutlaka Ocak ayında bu eksikliği gidereceğiz. İkinci yarıya daha iyi bir hücum hattıyla başlayacağız" açıklamasını yaptı.

BAZI İSİMLER YOLLAR AYRILABİLİR

Mevcut kadrosunda Henrique, Hora, Emnes ve Larsson gibi golcüleri olan Akhisaspor'da devre arası bazı isimlerle yolların ayrılabileceği iddia edildi. Yeşil-siyahlı ekip, ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Hora ve Emnes'i gözden çıkardı.

Ege ekibinde, Henrique ligde 6 kez fileleri sarsarken, Larsson ise sadece 1 defa gol sevinci yaşadı. Akhisarspor'un Göztepe'den ayrılması gündeme gelen Cezayirli golcü Nabil Ghilas için de nabız yokladığı ifade edildi. Yurtdışında da birçok oyuncu arayışında bulunan Akhisarspor'un ileri hattına en az 2 takviye yapması planlanıyor.