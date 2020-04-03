Okan Buruk: Ligin ilan edilmesi adil olmaz

Bu sezon Başakşehir ile hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılı işlere imza atan teknik direktör Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig hakkında değerlendirmeler yaptı.

''HER ŞEYDEN UZAĞIZ''

Zor bir dönemden geçildiğini belirten Buruk, ''Her şeyden uzağız. İşimizden uzağız ama ailelerimize yakınız. Zor bir dönem, kötü bir dönem. Eve kapanmamız bir yandan iyi. Ailemizle daha çok paylaşımda bulunuyorsunuz. Evdeki her yeri bilmiyormuşum. Mutfakta nerede ne var bunları fark ettim. Kitap okuyabiliyoruz. Oğlumla daha çok vakit geçiriyorum. Oyuncu seyretme platformu üzerinden oyuncu seyretme fırsatımız oluyor.'' ifadelerini kullandı.

''KALAN SÜRE OYNATILMALI''

Süper Lig'de kalan maçların da oynatılması gerektiğine vurgu yapan Okan Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Ligin şu anki haliyle ilan edilmesi çok adil değil. Bana göre temmuzda da başlasa kalan sürenin oynatılması gerekiyor."