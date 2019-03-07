Okan Buruk: MHK açıklama yapmazsa, yeni taktiğim var

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Rakibimiz hücum hattında etkili. Uzun zamandır bir arada oynayan oyunculara sahip. Bu maçta oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz." dedi.

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde çıkışta olan iki takımın mücadelesinin keyifli olacağını belirtti.

Hedeflerini belirleyecek en zor maçı oynayacaklarını ifade eden Buruk, şunları söyledi: "İki takım da ligin formda takımları. Kayserispor'un bir yenilmezlik serisi var. Biz seriyi Fenerbahçe ile kaybettik. İyi oyun oynayan iki takım. Yukarıları zorlayan iki takımın mücadelesi olacak. Sahamızda oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimiz hücum hattında etkili. Uzun zamandır bir arada oynayan oyunculara sahip. Bu maçta oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz."

Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan açıklama beklediklerini kaydederek, "Net açıklama bekliyoruz. Eğer doğru ise ben de gerekirse oyuncularımı üç adım önde bekletip avantaj sağlayacağım. Bununla ilgili net açıklama gerekiyor. Kamuoyunun hangi pozisyonun ofsayt olduğunu veya olmadığını bilmesi gerekiyor." diye konuştu.