Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

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Aykut Kocaman: Taraftarın gönlünü alın

Aykut Kocaman, Beşiktaş'ı kupada yenerek ligdeki mağlubiyeti unutturmaları gerektiğini söyledi. Şenol Güneş ise oyuncularına, "F.Bahçe'yi yine yenerseniz onları psikolojik olarak bitirirsiniz" dedi.