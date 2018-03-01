Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında G.Saray karşısında tribüne gönderilen Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hukuk Müşavirliği'nce 01.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."