Okan Buruk: Türkiye'ye hayırlı olsun

Akhisarspor, Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve tarihindeki ilk kupayı kazandı.

TEKNİK HEYET BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Akhisarspor, yarı finalde Galatasaray'ı, finalde ise Fenerbahçe'yi devirip şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarsporlu futbolcular ve teknik heyet, büyük bir sevinç yaşadı.

Mücadelenin ilk dakikasından itibaren kulübede maçı adeta yaşayan Okan Buruk, maç sonu kısa bir değerlendirmede bulundu.

OKAN BURUK'UN SESİ KISILDI

Röportaj verirken bağırmaktan sesinin kısıldığı anlaşılan genç teknik adam kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Oyuncularına performanslarından dolayı teşekkür eden Okan Buruk "Çok duygulandım. Sesim de çıkmıyor. Sesim gitti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Akhisar ve Türkiye'ye hayırlı olsun." şeklinde konuştu.