Okan Buruk'tan Vedat Muriç'e gönderme

Süper Lig'de ikinci yarının start almasıyla birlikte tartışmalar da alev almaya başladı.
Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde sarı kart görerek haftaya oynanacak Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşen Vedat Muriç'in, son dakikalarda kartını kırmızıya çevirerek cezadan kurtulması tartışmalara yol açtı.
"TEMİZ KALMAYI TERCİH ETTİK"
Konu hakkında Beyaz TV'ye sert açıklamalarda bulunan Buruk, "Bugün futbolcumuz Demba Ba 4. sarı karttan cezalı duruma düştü. Kırmızı görüp, Kırklareli kupa maçında cezasını çeker Fenerbahçe maçında oynayabilirdi. Ancak biz bu yola başvurmadık. Temiz kalmayı tercih ettik. Vedat'ın kırmızı görmesi Fenerbahçe'yi ilgilendirir, onların stratejisidir" dedi.
Not: 4 sarı karttan doğan cezalar ligde, direkt kırmızı kartların cezası ise ilk resmi maçta çekiliyor.