Okan Derici resmen Altınordu'da

Geçen hafta Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan ve hafta başında İzmir ekibinde antrenmanlara başlayan 25 yaşındaki futbolcu kulübüyle yollarını resmen ayırmasının ardından 2.5 yıllık mukavele imzaladı.

Altınordu, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kırmızı-lacivertli formayı kiralık olarak terleten Okan'la sonraki her transfer döneminde anlaşma zemini aramıştı. Okan Derici'nin Altınordu'da yarım kalan bir hikayesi olduğunu belirten CEO Barış Orhunbilge, "Okan profesyonelliğiyle bizde çok iyi bir izlenim yaratmıştı. Altyapıdaki oyuncuların maçlarını izleyip ağabeylik yapması ve onlara sürekli destek vermesi, kimyamızın tuttuğunun göstergesi oldu. Yeniden kendisiyle birlikte olacağımız için mutluyuz" dedi.

Transferini "Uzun ve zorlu bir süreç" olarak nitelendiren Okan ise "Evim olarak gördüğüm bir kulübe döndüğüm için çok huzurluyum" diye konuştu