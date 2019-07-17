Okan Kocuk, Galatasaray'da

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, küme düşen Bursaspor'dan kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna kattı.

450 BİN EURO ÖDEDİ

Yıllardır Muslera'nın yedeği olarak birçok kaleciyi transfer eden Galatasaray, son olarak 23 yaşındaki Okan Kocuk'la anlaşma sağladı.

450 bin euroluk fesih bedelini kendisi ödeyen Okan, bonservisini eline aldı ve Cimbom'a imza attı. Başarılı kalecinin sağlık kontrolünden geçtiği de ifade ediliyor.

Muslera'yla forma mücadelesi verecek olan Okan Kocuk, sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaleciyi kadrosuna kattığından beri alınan 8. yedek kaleci oldu.

Muslera'nın geldiği 2011 yılından bu yana Galatasaray'da daha önce ikinci kalecilik yapan isimler şöyle: Aykut Erçetin, Eray İşçan, Ufuk Ceylan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, Carrasso ve İsmail Çipe.