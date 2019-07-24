Okan Kocuk: Galatasaray'ın çocuğuyum

Galatasaray'ın Bursaspor’dan transfer ettiği Okan Kocuk, Avusturya kampında ilk kez basının karşısına geçti.

Kocuk, sarı-kırmızılı takıma nasıl transfer olduğunu anlattı.

-Birçok kulüpten teklif aldın. Ve son anda Galatasaray’dan bir girişim oldu. Teklif aldığında neler hissettin?

"Evet birkaç kulüpten teklif aldım. Tabii ki Galatasaray’dan teklif gelince hiç düşünmedim. Çünkü ben Galatasaraylı ailenin, Galatasaraylı bir çocuğuyum. Fatih hocanın istemesi ile birlikte o anda kararımı verdim. Buraya geldiğim için de çok mutluyum."