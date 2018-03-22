Çok kaliteli bir ekibe sahip olduklarını düşündüğünü dile getiren Okay, "Birbirimizle olan ilişkimiz ve futbol oyun karakteri anlamında kaliteli isimlerin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sadece bunlar yeterli değil. Takıma güveniyorum ve her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMİYORUZ"

Okay, 2018 FIFA Dünya Kupası'na yaklaşıldıkça, turnuvaya katılamamanın üzüntüsünün artıp artmadığı yönündeki soru üzerine, "Tabii ki Dünya Kupası'nda olmak isterdik. Maalesef geçmişi değiştiremiyoruz. Önümüze odaklanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Okay: Geçmişi değiştiremeyiz VİDEO

CENGİZ ÜNDER TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Lucescu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman yaptı. Antrenmanda Mahmut Tekdemir ve Cengiz Ünder, dizlerindeki sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı koştu.

Antalya Stadı'nda yarın yapılacak Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, saat 20.30'da başlayacak.