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Okay: Herkeste yeni bir heyecan vardı

2020 Avrupa Şampiyonası'nda deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Okay Yokuşlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Okay: Herkeste yeni bir heyecan vardı

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 2-0 mağlup eden milliler, gruba iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Okay ise şunları söyledi:

"İyi başlamak çok önemliydi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Futbol anlamında en iyi oyunumuzu oynamasak da, herkesin niyeti ve mücadelesi üst düzeydi. İnşallah Moldova maçından da 3 puanı almak istiyoruz."

YENİ BİR SAYFAYA BAŞLIYORUZ

"Yeni bir sayfaya başlıyoruz, yeni bir turnuva. Hepimiz hocamızı tanıyoruz, o da bizi tanıyor. Milli Takım için yaptıkları ortada, onun bize katacakları çok önemli. Herkeste yeni bir başlangıcın heyecanı vardı, umarım bunun devamı da gelir."

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