İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'nun Milli yıldızları Emre Mor ve Okay Yokuşlu, sezon öncesi hazırlık kampında sakatlandılar.

OKAY KAMPA GÖTÜRÜLMÜYOR

Celta Vigo'nun Braga ile oynadığı hazırlık maçında ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'dan 6 milyon euroya transfer edilen Okay'ın İngiltere'deki kampa götürülmeyeceği açıklandı.

EMRE'NİN DURUMU HAFİF

Bir diğer Milli futbolcu Emre Mor ise Celta'nın antrenmanında sakatlandı ve sekerek soyunma odasının yolunu tutu. Emre'nin önlem olarak idmanı yarıda bıraktığı ve İngiltere'deki kampa götürüleceği belirtildi.