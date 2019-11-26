Okay Yokuşlu, Celta Vigo paylaşımlarını sildi

Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, İspanyol ekibiyle köprüleri atmak üzere.

İSPANYA'DA MUTLU DEĞİL

Geçriğimiz sezon İspanyol ekibinde 32 maçta görev alan millli futbolcu, bu sezona istediği gibi başlayamadı.

13 haftası geride kalan La Liga'da sadece 4 maçta 284 dakika görev yapan Okay'ın, mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

25 yaşındaki oyuncu, bu iddiaları doğrular nitelikte bir hamle yaptı.

Sosyal medya hesabından takımıyla ilgili fotoğraflarının tamamını silen Okay, kulübüne bu şekilde mesaj gönderdi.

Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay'ın, Türkiye'ye dönebileceği ifade ediliyor.

Deneyimli orta saha ile Galatasaray ve Trabsonspor'un ilgilendiği belirtiliyor.