Okay Yokuşlu Celta Vigo'ya transfer oluyor

Trabzonspor'un milli futbolcusu Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İspanya olacak.

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Okay Yokuşlu'nun sözleşmesindeki madde gereği 6 milyon euro ödeyen takım milli futbolcuyu transfer edebilir.

İspanyol ekibi Celta Vigo da 3 milyon eurosu peşin, geri kalan 3 milyon eurosu ise 12 ay içinde ödenecek şekilde Okay'ın 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

24 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'da. Öte yandan Okay'ın menajeri Batur Altıparmak da Celta Vigo yönetimiyle Okay'ın sözleşmesindeki son detayları görüşüyor.

Okay'ın yıllık kazancı ve kontrat süresi görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Okay'ın transferinde herhangi bir pürüz çıkmazsa, tecrübeli futbolcu Emre Mor'la takım arkadaşı olacak.