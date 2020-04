Okay Yokuşlu: Hedeflerime doğru ilerliyorum A Milli Takım'ın yıldızlarından Okay Yokuşlu geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, şu an için Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini de belirtti. 04.04.2020 - 13:15 | Haber Merkezi