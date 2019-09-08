Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'a Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder'in ardından Okay Yokuşlu'dan da kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü."