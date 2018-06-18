Okay Yokuşlu KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'yu KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir. "

"LA LİGA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK LİG"

Öte yandan Okay Yokuşlu da Celta Vigo'nun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde röportajı yayımlanan Okay, Celta Vigo'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyım. La Liga, dünyadaki en büyük lig. Benim iki favori ligim var, İngiliz ve İspanyol ligleri." ifadelerini kullandı.

Celta Vigo'nun iyi oynadığını kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Celta Vigo, iyi bir futbol örneği gösteriyor. Umarım daha iyi oynamasına yardımcı olurum. Sahaya çıktığım zaman potansiyelimin yüzde yüzünü göstereceğim, bu konuda size söz verebilirim." şeklinde görüş belirtti.

MATİC'E BENZETİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Sırp oyuncu Nemanja Matic'e benzetildiğini kaydeden Okay, beğendiği oyuncular arasında Matic'in yanı sıra Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Sergio Busquets'in de yer aldığını aktardı.