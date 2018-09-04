Okay Yokuşlu: Real ve Barça maçlarını bekliyorum

Okay Yokuşlu, La Liga'da forma giydiği için çok mutlu olduğunun altını çizerken, Real Madrid ve Barcelona maçları için heyecanlandığını aktardı.

TAKIM OLARAK GÜZEL TABLO ÇİZECEĞİZ

Özellikle beklediği maçlar olup olmadığı yönündeki soruya Okay, "Herkesin tahmin ettiği karşılaşmalar var. Bu hafta oynadığımız Atletico Madrid maçını bekliyordum, heyecanlıydım ve bizim için çok iyi geçti. Güzel bir galibiyet aldık. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Tabii ki Real Madrid ve Barcelona maçlarını da bekliyorum. Sezona çok iyi başladık. Çok iyi bir takıma sahibiz. Sakatlık sürecininin ardından formayı tekrar üstüme geçirebilmeyi ve iyi başladığımız sezonu iyi devam ettirip, takım olarak güzel bir tablo çizmemizi hedefliyorum." yanıtını verdi