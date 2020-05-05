Okay Yokuşlu: Trabzonspor gelişmek için doğru bir kulüp

2015 yılında Kayserispor'dan geldiği Trabzonspor'da üç sezon geçirdikten sonra 2018 yılında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, kendisi gibi bordo mavili ekipten Avrupa'ya gidecek daha birçok oyuncu olduğunu söyledi.

''TRABZONSPOR, AVRUPA'YA OYUNCU GÖNDEREBİLEN BİR KULÜP''

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Okay Yokuşlu, ''Trabzonspor, Avrupa’ya oyuncu gönderebilen bir kulüp. Benden önce de yurt dışına gidenler olmuştu. Benden sonra da gidenler oldu. Bundan sonra da Avrupa’ya giden çok oyuncu olacaktır. Çünkü Trabzonspor bir futbolcunun kendini geliştirmesi için çok doğru bir yer ve gelişim için bütün şartlara sahip olan büyük bir kulüp.'' ifadelerini kullandı.