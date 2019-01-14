Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a dava

KRALSPOR

Yıllardır yanlış transfer politikaları izlediği için büyük zarar eden Trabzonspor'dan alacaklarını isteyen bir başka futbolcu da Okay Yokuşlu. Celta Vigo'ya giden Okay, 2 milyon TL'lik alacağını TFF aracılığıyla talep etti.

TRABZON'UN EKONOMİSİNİ TAZMİNATLAR VURDU

Son yıllarda eski teknik direktörleri Ersun Yanal'a 11 milyon 500 bin TL, Tolunay Kafkas'a ise 7 milyon TL ödeyen bordo-mavililer, birçok futbolcuya da yüklü tazminatlar ödemeye mahkum edildi.

Trabzonspor Yanal ve Kaflas dışında eski futbolcuları, Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Aykut Demir ve Özer Hurmacı'ya da sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Bu futbolculara Okay Yokuşlu da eklendi.

OKAY YOKUŞLU DA DAVALIK OLDU

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Trabzonspor'un Aykut Demir'e 9 milyon 800 bin TL, Özer Hurmacı'ya 5 milyon 300 bin TL ödemesine karar vermişti. Devre arası transfer döneminde sözleşmeleri karşılıklı feshedilen Burak Yılmaz'a 10 milyon 500 bin TL, Onur Kıvrak'a ise 18 milyon 500 bin TL ödenecek. Bu iki ismin alacakları ise taksitlendirildi.





Trabazonspor, Celta Vigo'ya sattığı eski yıldızı Okay Yokuşlu ile alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nda davalık oldu. Okay, Trabzonspor'daki alacaklarının tarafına ödenmediği gerekçesiyle 2 milyon TL'yi TFF aracılığıyla bordo-mavili kulüpten istedi. Fırtına da konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) taşıdı.

