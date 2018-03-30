Okay Yokuşlu'nun durumu ciddi değil

Milli gururumuz Ersan İlyasova, Philadelphia 76ers-New York Knicks maçında FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı bloğun videosunu paylaşarak gönderme yaptı.

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Serkan Reçber Futbol Akademisi'nin başına geçiyor

Altyapıda atılım yapmak Beşiktaş yönetimi, Serkan Reçber ile bir görüşme gerçekleştirdi. Reçber'in Futbol Akademisi'nin başına geçeceği öğrenildi.