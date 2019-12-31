Okay Yokuşlu'nun mutlu günü

1 Fenerbahçe Beko ligde kazandı Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde A.Ü. Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden galip ayrıldı.

2 Mehmet Demirkol: Luiz Gustavo takımı değiştiriyor Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli Luiz Gustavo hakkında "Luiz Gustavo gol bölgesine uzak ama takıma katkısı neredeyse bir Alex" ifadesini kullandı.

3 Taraftarlar Ünal Karaman'ın aracının önünü kesti Trabzonspor taraftarı, kulüp tesislerinden ayrılan Ünal Karaman'ın aracının önünü keserek helalik istedi.

4 4 büyüklerde sakat futbolcuların dönüşleri Süper Lig'in ilk yarısında ağır sakatlılar yaşayan futbolcuların bir kısmı ikinci devrenin başında dönecekler. Bazı oyuncuların forma giymesi ise biraz daha uzayacak.

5 N'Koudou'dan Umre ziyareti Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Süper Lig'e verilen ara sonrası Umre ziyareti gerçekleştirdi.

6 UEFA'nın önerisi: VAR'a gitme hakkı olsun UEFA, IFAB'a bir önerge vererek teknik direktörlerin VAR'a itiraz edebilmesinin önünü açmayı planlıyor.

7 Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın neden ayrıldığını açıkladı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın oynadığı futbolu eleştirdiği için Ünal Karaman'ın görevi bıraktığını açıkladı. Ağaoğlu, "Ayrılmayı kafasına koymuştu" dedi.

8 Trabzonspor, Ünal Karaman'ı resmen gönderdi Trabzonspor, Ünal Karaman'la yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Karaman'ın 2 milyon 250 bin TL olan ileriye dönük maaşının da yatırıldığı açıklandı.

9 Atiba 1 yıl daha oynamak istiyor Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson en az 1 yıl daha oynamak ve futbolu bıraktıktan sonra teknik heyete katılmak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.