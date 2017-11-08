Okay'a İngiltere'den talip var

Trabzonspor'un genç isimleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü büyük takımların takip ettiği biliniyor.

WEST BROMWİCH DEVREYE GİRDİ

Bir futbolcu daha Avrupa'nın ilgisini çekmiş durumda. Bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan (105) isim olan Okay Yokuşlu için de Premier Lig ekiplerinden West Bromwich devreye girdi.

Teknik direktör Tony Pulis'in istediği 23 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibinin bordo-mavililerden fiyat talep ettiği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR 12 MİLYON EURO FİYAT BELİRLEDİ

Trabzonspor, Okay için 12 milyon euro fiyat belirledi. Bir süredir Okay'ı izleyen West Brom'un bu rakam üzerinden pazarlık yapabileceği iddialar arasında.

West Bromwich sezon başında Fenerbahçe'den Josef'in transferi için de devreye girmişti.