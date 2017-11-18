Okay'ın gönlünde Liverpool var

Geçmişte “Avrupa'da oynamayı kesinlikle düşünüyorum. İngiltere ligi favorim” diyen Okay’ın W. Bromwich’in kendisini izleyeceği haberiyle hem sevindiği hem de gururlandığı öğrenildi.

AYRILABİLECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ

Kendisi için gelecek olan teklife olumlu baktığı belirtilen Okay’ın kulüp yetkilileriyle de konuşarak Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda ayrılabileceği sinyalini verdiği seslendirildi.

"HAYALİM OLAN LİVERPOOL'A YAKLAMIŞ OLURUM"

Okay’ın, yakın çevresine “W.Bromwich’e transfer olursam hayalini kurduğum Liverpool’a bir adım daha yaklaşırım” dediği ileri sürüldü.